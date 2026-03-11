Ventinove sindaci dei comuni montani delle Marche si sono recati a Ancona, presso il Palazzo Raffaello, sede del consiglio regionale, per un incontro con il presidente della regione. L’appuntamento si è svolto senza la partecipazione di alcuni rappresentanti comunali, che sono stati esclusi dal colloquio con il presidente.

Sono partiti in 29 con direzione Palazzo Raffaello, Ancona, la sede del consiglio della Regione Marche. Il gruppo era formato da tutti i sindaci dei comuni non considerati montani. La nuova legge ( n. 1312025 ) che ha stabilito i criteri necessari per rientrare nella classificazione, e godere poi di tutti i diritti del caso, ha scatenato reazioni e polemiche in diversi territori dell’entroterra. Dopo settimane di rivendicazioni a distanza, i 29 primi cittadini hanno chiesto un faccia a faccia al presidente Francesco Acquaroli, che li ha incontrati poche ore dopo il consiglio al quale hanno comunque assistito. Acquaroli: “Emergenza comuni montani non può restare inascoltata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, comuni montani: sindaci esclusi a colloquio con Acquaroli

Articoli correlati

Marche, Acquaroli: "Dialogo per soluzione a comuni non classificati come montani"“Sono felice che il ministro Calderoli sia andato in questa direzione, dall’altra parte c’è necessità di capire la soluzione per quelle comunità...

Le nomine in Consiglio. E sui Comuni montani. Acquaroli mediatoreNel Consiglio regionale di oggi l’elezione dei membri di cda e dei componenti di enti, associazioni e agenzie controllate dalla Regione: un delicato...

Approfondimenti e contenuti su Marche comuni montani sindaci esclusi a...

Temi più discussi: I comuni montani in rivolta: 29 sindaci firmano l’appello: Non abbandonate l’Italia dei borghi; Comuni montani, sindaci in Consiglio: Classificazione iniqua, va cambiata – VIDEO; Comuni montani, situazione complicatissima; Comuni montani, il Consiglio regionale rinvia la discussione sulla richiesta di revisione dei criteri. Paolini: Senza speranze.

Comuni montani in pressing, la protesta arriva in Regione. Acquaroli rassicura: «Nessuna penalità»ANCONA Arrivano alla spicciolata. Si siedono per seguire i lavori dell’aula e il dibattito surreale che li riguarda. Si chiudono in una stanza di Palazzo Leopardi con i rappresentanti ... corriereadriatico.it

Comuni montani esclusi, sindaco Urbino 'penalizzate le comunità'(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - Il problema non è per i Comuni, ma per giovani, famiglie, sanità, scuola e settore primario che vengono abbandonati. Non possiamo permetterci di non rientrare nella classifi ... msn.com

Buongiorno amici! Ancora instabile al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Marche, ma anche su parte del Nordest, seppur con tendenza a miglioramento. Maggiori aperture e più asciutto al Sud. Clima ancora mite con punte prossime ai 17 - facebook.com facebook