Si è conclusa al centro congressi di Riva del Garda la dodicesima edizione di Rebuild, l’evento italiano dedicato all’innovazione sostenibile nel settore dell’edilizia. La manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti e operatori del settore, che hanno preso parte a incontri e conferenze sul tema delle politiche abitative. Durante l’evento è stata presentata anche la nuova stagione di Housing Remix, un progetto dedicato alle politiche di abitare. La giornata ha riunito vari attori coinvolti nel settore edilizio e ambientale.

Riva del Garda (Tn), 14 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa al centro congressi di Riva del Garda la dodicesima edizione del primo evento italiano dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito. Un'edizione particolarmente partecipata e interamente focalizzata su uno dei dossier più urgenti dei prossimi anni: la questione abitativa. Soddisfazione da parte dei vertici di Riva del Garda Fierecongressi, che hanno evidenziato la qualità del confronto e la solidità delle proposte emerse. Come ha dichiarato Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi: "Torniamo da questa esperienza come da un viaggio in Europa, con un patrimonio di conoscenze e strumenti in più, in grado di offrire un quadro maturo delle soluzioni possibili, utili per lavorare meglio anche nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026 chiude 12esima edizione, con Housing Remix nuova stagione politiche abitare

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