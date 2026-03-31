La questione abitativa è diventata una delle principali criticità socio-economiche in Europa, arrivando a essere una priorità nell’agenda pubblica del continente. Recentemente, a Milano, si è svolto un evento dedicato a ripensare il ruolo della casa, passando da situazione di emergenza a infrastruttura sociale, con la partecipazione di diverse organizzazioni e esperti del settore.

Milano, 31 (Adnkronos) - La questione abitativa è oggi una delle principali criticità socio-economiche europee e, per la prima volta, è entrata stabilmente nell'agenda pubblica continentale. Negli ultimi dieci anni, infatti, i costi della casa sono cresciuti molto più rapidamente dei redditi, alterando gli equilibri tra lavoro, mobilità, accesso allo studio, sviluppo urbano e coesione sociale. In questo scenario, l'abitare ha superato la dimensione settoriale del mercato immobiliare per configurarsi come una vera e propria infrastruttura economica e sociale, capace di incidere sulla competitività dei territori e la qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa, da emergenza europea a nuova infrastruttura sociale: a REbuild con Housing Remix si ripensa abitare

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