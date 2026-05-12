Rebuild 2026 inaugurata la 12esima edizione | Per dare risposte concrete all' emergenza abitativa

È stata inaugurata oggi la dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel settore dell’edilizia e del real estate. La manifestazione si svolge al Centro congressi di Riva del Garda ed è organizzata da Riva del Garda Fierecongressi. La kermesse si concentra sulla ricerca di soluzioni concrete per affrontare l’emergenza abitativa e si rivolge a professionisti e operatori del settore.

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