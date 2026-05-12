Rebuild 2026 inaugurata la 12esima edizione | Per dare risposte concrete all' emergenza abitativa
È stata inaugurata oggi la dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel settore dell’edilizia e del real estate. La manifestazione si svolge al Centro congressi di Riva del Garda ed è organizzata da Riva del Garda Fierecongressi. La kermesse si concentra sulla ricerca di soluzioni concrete per affrontare l’emergenza abitativa e si rivolge a professionisti e operatori del settore.
Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Ha preso il via oggi al Centro congressi di Riva del Garda la nuova edizione di Rebuild, il primo evento italiano sull'innovazione sostenibile dell'edilizia e del real estate, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. Un appuntamento che, forse come mai prima d'ora, si intreccia con le sfide dell'attualità. Sfide legate al tema della casa e dell'abitare in ogni forma e declinazione: dall'accessibilità economica alla qualità degli spazi, dalla rigenerazione urbana alla sostenibilità ambientale, fino alla necessità di ripensare modelli insediativi, servizi e facilities alla luce dei profondi cambiamenti demografici, sociali ed economici che stanno attraversando il Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it
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