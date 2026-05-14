Real Madrid-Oviedo | confermate le formazioni per la sfida della Liga

Stasera il Real Madrid torna a giocare al Santiago Bernabeu dopo aver perso il titolo della Liga nell’ultimo El Clásico contro il Barcellona. Le formazioni ufficiali della partita contro l’Oviedo sono state confermate prima del calcio d’inizio. La squadra madrilena cerca di risollevarsi dopo la sconfitta e di ottenere una vittoria davanti al proprio pubblico. L’incontro è programmato per questa sera, con le due squadre pronte a scendere in campo secondo le scelte fatte dai rispettivi allenatori.

2026-05-14 20:42:00 Breaking news: Il Real Madrid torna stasera al Santiago Bernabeu dopo aver consegnato ai rivali storici del Barcellona il titolo della Liga nell’El Clasico della scorsa settimana. Nei giorni successivi, il presidente Florentino Perez ha convocato una conferenza stampa in cui ha espresso la sua frustrazione e rabbia per la situazione che circonda i Blancos, con continue segnalazioni di disagio nello spogliatoio e tensioni tra i giocatori. Le sue parole non sono servite a sedare il dramma di Madrid, e stasera i giocatori torneranno in campo, sperando di concludere la stagione alla grande prima di partire per il Mondiale. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra proprio qui su 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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