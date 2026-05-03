Osasuna-Barcellona | confermate le formazioni per la sfida della Liga

Questa sera il Barcellona affronterà l’Osasuna in una partita valida per la Liga. Le formazioni sono state confermate e non ci sono cambiamenti rispetto alle ultime convocazioni ufficiali. La squadra catalana punta a ottenere i tre punti per avvicinarsi alla conquista del titolo, mentre l’Osasuna cercherà di difendersi e ottenere un risultato utile davanti al proprio pubblico. La sfida si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza variazioni nelle formazioni ufficiali.

2026-05-02 19:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona si recherà all’Osasuna questa sera sapendo che una vittoria li porterebbe a un passo dai titoli consecutivi della Liga. I Blaugrana hanno 11 punti di vantaggio sui rivali del Real Madrid a cinque partite dalla fine, il che significa che una vittoria e il fallimento del Real Madrid contro l’Espanyol darebbero la corona alla squadra di Hansi Flick. E senza Champions League con cui confrontarsi, il Barça farà di tutto per portare a termine il lavoro in trasferta. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra proprio qui su 101GreatGoals.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Osasuna-Barcellona: confermate le formazioni per la sfida della Liga Notizie correlate Osasuna – Barcellona 1-2: resoconto, risultato e gol mentre i Blaugrana mettono una mano sul titolo della Liga2026-05-02 23:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Barcellona è arrivato sull’orlo del titolo della Liga con una... Squadre confermate e formazioni complete della Liga, canale TV e live streaming online2026-04-04 23:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Robert Lewandowski è uscito dalla panchina per conquistare il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Liga: il Barcellona batte 2-1 l'Osasuna, titolo a un passo; Liga, Osasuna-Barcellona: pronostici, migliori scommesse e quote; Osasuna-Barcellona 1-2: la squadra di Flick a un passo dal titolo della Liga; quote Osasuna Barcellona: il pronostico sui blaugrana. Pronostico Osasuna-Barcellona: arriva la decimaOsasuna-Barcellona è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Liga 2025-2026: Osasuna-Barcellona, le probabili formazioniLa squadra della Navarra, allenata da Alessio Lisci, incontra in casa i Blaugrana, desiderosi di ipotecare la vittoria del titolo. sportal.it Il Barcellona vince a Pamplona in casa dell’Osasuna Succede tutto fra l’81’, con il vantaggio di Lewandowski, e l’88’, con l’inutile rete di Raúl García. Nel mezzo il raddoppio di Ferrán Torres all’86’ A 4 giornate dal termine i blaugrana salgono a 88 punti, a - facebook.com facebook Il Barcellona vince a Pamplona in casa dell’Osasuna Succede tutto fra l’81’, con il vantaggio di Lewandowski, e l’88’, con l’inutile rete di Raúl García. Nel mezzo il raddoppio di Ferrán Torres all’86’ A 4 giornate dal termine i blaugrana salgono a 88 punti, a x.com