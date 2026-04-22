Alle ore 21:13 di oggi, JustCalcio.com ha diffuso la notizia della conferma delle formazioni ufficiali di Real Madrid e Alaves per la partita valida per la Liga in programma martedì al Bernabeu. Sono stati annunciati i titolari, tra cui Tchouameni, Huijsen e Carreras, con dettagli sul canale TV e lo streaming online per seguire l’incontro in diretta.

2026-04-21 21:13:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Real Madrid e Alaves hanno confermato le squadre titolari per l’incontro di martedì al Bernabeu della Liga. I padroni di casa, al secondo posto, sono nove punti dietro al Barcellona e senza vittorie in quattro partite in tutte le competizioni, prendendo un punto nelle ultime quattro nella massima serie ed uscendo dalla Champions League contro il Bayern Monaco. I Babazorros El Glorioso sono un punto sopra la zona retrocessione dopo un’imbattibilità di quattro partite con tre pareggi. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla squadra e le formazioni iniziali del Real Madrid che ospita l’Alaves nella Liga.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid-Alaves in diretta: squadre confermate e formazioni complete della Liga, canale TV, streaming online in diretta con l’inizio di Tchouameni, Huijsen e Carreras

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