Durante l’apertura del Parlamento a Londra, un’immagine ha attirato l’attenzione di molti: la Regina Camilla indossa un diadema molto prezioso, appartenuto a Giorgio IV. La scelta di questo gioiello ha suscitato curiosità tra i media e il pubblico, che hanno notato il suo splendore durante l’evento ufficiale. La regina ha completato il suo abbigliamento con altri accessori eleganti, mentre il re si trovava al suo fianco. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni dietro la scelta di quel particolare diadema.

C’è un’immagine che, più di ogni altra, ha catturato l’attenzione dei sudditi britannici (e degli appassionati di stile) durante l’apertura solenne del Parlamento a Londra: quella della Regina Camilla che risplende – letteralmente – accanto a Re Carlo. Non è stata solo una questione di protocollo, ma un vero e proprio trionfo di eleganza e carisma che ha reso questo 13 maggio un giorno indimenticabile. Mentre la storica Irish State Coach avanzava tra la folla, la Regina sfoggiava un gioiello tutt’altro che casuale: in un momento di incertezza politica per il Regno Unito, Camilla ha scelto di indossare il Diadema di Giorgio IV, lanciando un messaggio di forza e continuità che va ben oltre la semplice estetica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, perché Camilla ha indossato il preziosissimo Diadema di Giorgio IV

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