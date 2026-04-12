Perché la regina Elisabetta non partecipò al matrimonio di Carlo e Camilla

Il 9 aprile 2005 si è svolto il matrimonio tra il principe di Galles e Camilla. La cerimonia, che si è tenuta in forma intima con soli 28 invitati, non ha visto la partecipazione della regina Elisabetta. Tuttavia, la sovrana era presente alla benedizione della coppia nella cappella di San Giorgio, situata nel Castello di Windsor.

Alla cerimonia non partecipano i genitori di Carlo, il principe Filippo e la regina Elisabetta. I due, tuttavia, presenziano poi alla benedizione della coppia tenuta nella cappella di San Giorgio e offrono un ricevimento in onore della coppia. La loro assenza alle nozze è dovuta a un unico dettaglio: la religione. In quanto capo della Chiesa d'Inghilterra, la regina riteneva inopportuno partecipare al matrimonio civile di due persone che in precedenza avevano divorziato dai rispettivi coniugi. Prima di morire, la regina Elisabetta ha inoltre chiarito il suo pieno sostegno a Carlo e Camilla, annunciando il desiderio che Camilla fosse...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché la regina Elisabetta non partecipò al matrimonio di Carlo e Camilla Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla festeggiano i 21 anni di matrimonioIl re d’Inghilterra Carlo III e la regina Camilla appaiono sorridenti mentre partecipano alla funzione del Giovedì Santo reale presso la cattedrale... Leggi anche: «Voglio stare dentro di te»: la telefonata segreta tra Carlo e Camilla che sconvolse la monarchia (e la regina Elisabetta)