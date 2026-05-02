Perché Allegri dice che la qualificazione in Champions sposta il mercato del Milan di 100 milioni

L’allenatore del Milan ha spiegato che qualificarsi alla prossima Champions League può portare un incremento di circa 100 milioni di euro nel mercato della società. Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, ha sottolineato come i ricavi provenienti dalla UEFA, dai biglietti e dai bonus commerciali influenzino significativamente le strategie di rafforzamento della rosa. La qualificazione europea rappresenta dunque un elemento chiave per la gestione finanziaria e sportiva del club.

Allegri alla vigilia di Sassuolo-Milan ha spiegato perché la qualificazione alla prossima Champions League può cambiare il mercato dei rossoneri: tra ricavi UEFA, botteghino e bonus commerciali, l'accesso all'Europa che conta vale decine di milioni e modifica la costruzione della rosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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