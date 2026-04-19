Un commento recente ha sollevato il tema delle plusvalenze nel calcio, evidenziando come soltanto la società juventina abbia subito conseguenze economiche legate a questa questione. La discussione riguarda il fatto che, tra le società coinvolte, solo la squadra torinese abbia pagato, mentre altre non sono state soggette a sanzioni o provvedimenti economici. La vicenda ha attirato l’attenzione di analisti e appassionati, che si interrogano sulle motivazioni di questa differenza di trattamento.

. Il commento laconico del giornalista. L’archiviazione del procedimento sulle plusvalenze che vedeva coinvolto il Sassuolo ha riacceso il dibattito mediatico sull’equità dei processi sportivi e penali legati alle operazioni di mercato della Juventus. Tra le voci più critiche si è levata quella di Fabio Ravezzani. Il giornalista ha utilizzato il proprio profilo X per sollevare dubbi sulla disparità di trattamento riservata ai club coinvolti nelle medesime inchieste. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo Ravezzani, la chiusura del caso a Modena senza conseguenze per il club neroverde evidenzia un paradosso normativo e sanzionatorio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani e il paradosso plusvalenze: «Curioso che a pagare sia stata solo la Juve»

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