Nel suo canale YouTube di QSVS, il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato alcuni aspetti legati al Milan, concentrandosi sulle decisioni di allenatori e dirigenti. Le sue osservazioni si sono concentrate sugli errori attribuiti all’attuale allenatore e sul ruolo del presidente del club, evidenziando come le scelte di quest’ultimo siano orientate principalmente a ottenere profitti.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sui problemi che stanno alla base del Milan e che, di conseguenza, non riescono a 'farla diventare' una squadra in grado di vincere (al giorno d'oggi). Ravezzani, ovviamente, ha parlato anche di Gerry Cardinale, patron rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: "Allegri ha sbagliato nell'avere evidentemente un po' di ansia e nel cambiare il Milaninserendo Athekame, togliendo Tomori, volendo fare una formazione più offensiva, quando forse era il caso invece di essere molto più conservativi. C'è un problema a monte del Milan ovvero che non è strutturato per vincere lo scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Allegri? Ecco cosa ha sbagliato. Cardinale ha solo un obiettivo: guadagnare”

Milan, Cardinale negli spogliatoi dopo il derby: ecco cosa ha detto ad Allegri e ai giocatoriDa quel giorno lì Cardinale non aveva più visto il derby della Madonnina allo stadio.

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