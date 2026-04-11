Ravezzani | Il fatto che Allegri non escluda la Nazionale conferma lo scetticismo verso il futuro del Milan

Il direttore di TeleLombardia ha commentato le recenti dichiarazioni di due allenatori di calcio che hanno aperto alla possibilità di lavorare con la Nazionale, lasciando intendere che il loro futuro nei rispettivi club potrebbe essere incerto. Ravezzani ha evidenziato come le parole di Allegri e Conte potrebbero riflettere uno scenario di incertezza per le squadre di club, in particolare per il Milan.

Nei giorni scorsi sono usciti diversi nomi, ma i due più quotati a più di una settimana di distanza sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, rispettivamente gli allenatori di Napoli e Milan. Imbeccati sulla questione, i due vincenti tecnici hanno lasciato le porte aperte a questa possibilità. Il leccese l'ha fatto nel post partita di Napoli-Milan, mentre il livornese ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa da Milanello. Alla domanda sul futuro da CT, Allegri ha risposto così: "Prima dell'allenatore devono decidere il Presidente, poi da lì decideranno". Di fatto, Max non ha voluto smentire la voce, lasciando qualche dubbio per il suo futuro al Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il fatto che Allegri non escluda la Nazionale conferma lo scetticismo verso il futuro del Milan” Allegri gela la Nazionale: “Resto al Milan, ma il futuro è imprevedibile”Il Milan blinda Massimiliano Allegri mentre le ombre del Club Italia si allungano su Milanello. Milan Torino, Allegri verso la conferma di Leao e Pulisic in attacco: ecco come potrebbero schierarsi i rossoneriStankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La...