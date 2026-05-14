Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 14 maggio

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, giovedì 14 maggio, dedicate alla Juventus. La rassegna stampa presenta articoli e fotografie che coprono gli eventi più recenti legati alla squadra, con aggiornamenti sulle partite e sulle classifiche. Le testate sportive quotidiane dedicano ampio spazio agli sviluppi della stagione e alle notizie più rilevanti relative alla formazione e alle competizioni in corso.

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