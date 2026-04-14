Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 14 aprile

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano spazio alla Juventus, con le prime pagine che riportano notizie e aggiornamenti sulla squadra. La rassegna stampa di oggi, martedì 14 aprile, include articoli e fotografie che coprono vari aspetti legati alla società calcistica, senza approfondimenti o analisi. Le pubblicazioni forniscono un quadro delle notizie più rilevanti pubblicate dai giornali sportivi.

Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti alla Continassa: via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rassegna stampa juve prime pagine quotidiani sportivi 8211 14 aprile
© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 aprile

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 febbraioNico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto si complica: l’arrivo di Lookman mescola tutte le carte in tavola! Cosa succede Muharemovic Juve, non si...

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 marzoMercato Juventus, bianconeri già attivi: l’obiettivo è prendere almeno due parametri zero! Chi può arrivare a giugno Di Gregorio Juventus, retroscena...

RASSEGNA STAMPA SPORTIVA TUTTONOTIZIE 02 04 2026 GRAVINA VIA, FLOP BLOCCO INTER, CEFERIN, JUVE

Video RASSEGNA STAMPA SPORTIVA TUTTONOTIZIE 02 04 2026 GRAVINA VIA, FLOP BLOCCO INTER, CEFERIN, JUVE

Cerca altre news e video sullo stesso tema.