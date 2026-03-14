Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 14 marzo

Oggi, sabato 14 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus nelle prime pagine delle loro edizioni. La rassegna stampa include articoli, commenti e analisi che riguardano il club e le sue recenti attività, offrendo ai lettori una panoramica completa delle notizie più rilevanti del giorno. Questa raccolta permette di seguire da vicino gli aggiornamenti sulla squadra.

Mercato Juventus, bianconeri già attivi: l’obiettivo è prendere almeno due parametri zero! Chi può arrivare a giugno Di Gregorio Juventus, retroscena dalla Continassa: «Non convince tutti, c’è un’idea per l’estate». La rivelazione Laporta allo scoperto: «Vlahovic è una pista fredda per il Barcellona. Lewandowski? Su di lui dico questo» Vlahovic Juventus, bianconeri al lavoro per il rinnovo del serbo ma. Cosa potrebbe comunque succedere in attacco Jackson Juve, la concorrenza è già foltissima: lo vogliono altre due big in Serie A! Tutti gli aggiornamenti Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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