Rapina in villa a Forte dei Marmi bottino da 3 milioni | madre e figlia sequestrate con pistola alla testa

L’11 maggio, una villa a Forte dei Marmi è stata teatro di una rapina con sequestro di persona. Quattro uomini armati sono entrati nell’abitazione e hanno tenuto due donne, madre e figlia, sequestrate per diverse ore. Durante l’assalto, le due sono state minacciate con una pistola puntata alla testa. Il bottino recuperato ammonta a circa 3 milioni di euro.

La pistola puntata alla tempia e un bottino da 3 milioni di euro. È l’incubo vissuto l’11 maggio da due donne in una villa a Forte dei Marmi dove sono state sequestrate per ore da quattro uomini armati che hanno fatto irruzione nell’abitazione. Dopo essersi fatti consegnare gioielli d’oro, soldi e oggetti di valore i banditi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le due vittime sono una madre e una figlia di 80 e 50 anni, di origini russe, come riporta La Nazione. Erano le 23.30 quando la più anziana delle due è uscita di casa per prendere delle casse d’acqua nel loggiato esterno: i quattro uomini ne hanno approfittato per entrare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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