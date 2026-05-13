Rapina da 3 milioni a Forte dei Marmi | madre e figlia in ostaggio nella villa con pistola alla tempia

Quattro uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di Forte dei Marmi, in Versilia, e hanno tenuto in ostaggio una donna di 80 anni e sua figlia di 50. I banditi hanno minacciato le due donne con pistole alla tempia e si sono impossessati di circa 3 milioni di euro. L’episodio si è verificato recentemente, senza che ci siano state segnalazioni di resistenze o altre azioni di difesa da parte delle vittime.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui