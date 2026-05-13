Rapina da 3 milioni a Forte dei Marmi | madre e figlia in ostaggio nella villa con pistola alla tempia

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di Forte dei Marmi, in Versilia, e hanno tenuto in ostaggio una donna di 80 anni e sua figlia di 50. I banditi hanno minacciato le due donne con pistole alla tempia e si sono impossessati di circa 3 milioni di euro. L’episodio si è verificato recentemente, senza che ci siano state segnalazioni di resistenze o altre azioni di difesa da parte delle vittime.

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Quattro banditi armati hanno tenuto in ostaggio con le pistole alla tempia una donna di 80 anni e la figlia di 50 nella loro villa di Forte dei Marmi, in Versilia. Bottino da circa 3 milioni di euro tra gioielli, contanti e oggetti di lusso. Gli esperti malviventi hanno asportato la memoria delle telecamere prima di fuggire.🔗 Leggi su Fanpage.it

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