Rapina di venti euro pena ridotta in appello per un venticinquenne

La Corte di Appello di Palermo ha deciso di ridurre la pena a un venticinquenne del Gambia coinvolto in una rapina nel centro di Ribera, durante la quale sono stati sottratti venti euro a un uomo di 40 anni. La vicenda si è svolta recentemente e riguarda un episodio di criminalità che si è verificato nel territorio. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento di appello, che ha rivisto la condanna iniziale.

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La Corte di Appello di Palermo ha ridotto la pena a carico di Ansu Manneh, venticinquenne del Gambia, per una rapina avvenuta nel centro di Ribera ai danni di un uomo di 40 anni. I giudici hanno rideterminato la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione, rispetto ai cinque anni e due mesi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rapina Rolex a Napoli, sconto in appello per due giovani della Sanità: pena ridotta a 4 anni e 4 mesiSconto di pena in appello per due giovani imputati per una violenta rapina ai danni di una turista britannica nel quartiere Sanità. Cardiologo ucciso per un ritardo nel rilascio di un certificato: pena ridotta in appelloLa corte d’assise d’appello di Palermo ha ridotto a 17 anni e 10 mesi di reclusione la condanna inflitta ad Adriano Vetro, il bidello cinquantenne... Temi più discussi: Rapina fuori scuola a Padova: 15enne minacciato di morte per 20 euro, fermati due 17enni; Rapina di venti euro, pena ridotta in appello per un venticinquenne; Padova, a 17 anni escono da scuola per fare una rapina da 20 euro: I soldi o muori; La Polizia di Stato rintraccia e blocca, in zona Madonna Pellegrina, due studenti 17enni che usciti da scuola minacciano e rapinano un 15enne della somma di 20 euro, per poi rientrare nell’istituto scolastico - Questura di Padova | Polizia di Stato - Polizia di Stato. Finge rapina e si accoltella per rubare 1680 euro: denunciato corriere a Chivasso, smascherato dai testimoniHa simulato una rapina e si è impossessato di 1680 euro, i carabinieri scoprono la truffa nonostante l'uomo si sia inferto una coltellata ... fanpage.it Padova, minacciano di uccidere un 15enne per rubargli venti euroDue 17enni sono stati fermati dalla polizia di Padova dopo aver rapinato un 15enne. I due ragazzi, usciti da un istituto scolastico, avevano minacciato di uccidere il ragazzo se non avesse dato loro i ... rainews.it