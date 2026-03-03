Cardiologo ucciso per un ritardo nel rilascio di un certificato | pena ridotta in appello

La corte d’assise d’appello di Palermo ha deciso di ridurre la pena a 17 anni e 10 mesi di reclusione per Adriano Vetro, il bidello di 50 anni condannato per l’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. L’evento si è verificato il 29 novembre 2022 all’interno dell’ambulatorio del medico a Favara. La sentenza è stata emessa dopo il processo di appello.

La decisione è arrivata.