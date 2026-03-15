Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo 24enne nei guai per rapina

Nella notte tra 14 e 15 marzo, alla discoteca Tenax di Firenze, la polizia è intervenuta dopo che un uomo di 25 anni è stato aggredito con spray al peperoncino. Durante l’episodio, gli autori hanno approfittato della confusione per strappargli una collana dal collo. La scena si è svolta poco prima delle 2, quando alcuni presenti hanno chiamato le forze dell’ordine.

Firenze, 15 marzo 2026 – Intervento della polizia questa notte, poco prima delle 2, alla discoteca Tenax di Firenze, in via Pratese, dove è stato spruzzato lo spray al peperoncino a un cliente di 25 anni al quale è stata poi strappata la collanina dal collo. La polizia, anche grazie alle indicazioni di testimoni, ha individuato e denunciato per rapina un italiano di 24 anni che era ancora all’interno del ocale. L'aggressione c'è stata dentro la discoteca. La collanina non è stata ritrovata. Il 24enne è stato denunciato a piede libero e non arrestato poiché non è stato trovato in flagranza di reato. Non è stato necessario evacuare la discoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapina Articoli correlati Leggi anche: Spray al peperoncino in discoteca (evacuata) e coltelli nei bar: già 25 Daspo da inizio anno Spray al peperoncino in discoteca: panico tra i clientiDopo i due casi registrati negli ultimi giorni in una scuola di Abano Terme e Padova, a stretto giro un terzo allarme spray al peperoncino è scattato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spray al peperoncino in discoteca per... Temi più discussi: Spray al peperoncino poi gli spintoni, accerchiato e rapinato in strada da sconosciuti; Spray al peperoncino nei bagni della scuola, cinque studenti soccorsi; Spray al peperoncino in pista a fine serata, evacuata discoteca; Spray al peperoncino alla Cooperativa di Cortina, intervengono i pompieri. Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapinaFirenze, 15 marzo 2026 – Intervento della polizia questa notte, poco prima delle 2, alla discoteca Tenax di Firenze, in via Pratese, dove è stato spruzzato lo spray al peperoncino a un cliente di 25 a ... lanazione.it Cortina, spray al peperoncino all'interno della Cooperativa: intervento dei Vigili del fuocoGli accertamenti hanno individuato la causa nella dispersione del gas nell’aria che sarebbe avvenuta per errore o per una bravata. Nessuna intossicazione ... rainews.it CORTINA (BL). SI APRE LO SPRAY AL PEPERONCINO, ALLARME AL CENTRO COMMERCIALE La fuoriuscita accidentale della sostanza urticante da uno spray al peperoncino in vendita ha fatto scattare l’allarme al centro commerciale di Corso Italia nel ce facebook