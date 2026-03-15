Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo 24enne nei guai per rapina

Da lanazione.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra 14 e 15 marzo, alla discoteca Tenax di Firenze, la polizia è intervenuta dopo che un uomo di 25 anni è stato aggredito con spray al peperoncino. Durante l’episodio, gli autori hanno approfittato della confusione per strappargli una collana dal collo. La scena si è svolta poco prima delle 2, quando alcuni presenti hanno chiamato le forze dell’ordine.

Firenze, 15 marzo 2026 – Intervento della polizia questa notte, poco prima delle 2, alla discoteca Tenax di Firenze, in via Pratese, dove è stato spruzzato lo spray al peperoncino a un cliente di 25 anni al quale è stata poi strappata la collanina dal collo. La polizia, anche grazie alle indicazioni di testimoni, ha individuato e denunciato per rapina un italiano di 24 anni che era ancora all’interno del ocale. L'aggressione c'è stata dentro la discoteca. La collanina non è stata ritrovata. Il 24enne è stato denunciato a piede libero e non arrestato poiché non è stato trovato in flagranza di reato. Non è stato necessario evacuare la discoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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