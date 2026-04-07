Nella serata del 6 aprile a Secondigliano, nella periferia Nord di Napoli, un uomo di 37 anni è stato vittima di una rapina. Due persone con il volto coperto da caschi integrali lo hanno aggredito, colpendolo alla testa con il calcio di una pistola. I malviventi sono riusciti a portargli via un orologio Rolex. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Violenta rapina nella serata del 6 aprile a Secondigliano, nella periferia Nord di Napoli. Un uomo di 37 anni è stato aggredito da due malviventi con il volto coperto da casco integrale, che lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola per strappargli un Rolex. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 22 lungo corso Secondigliano, all’altezza di un centro scommesse. Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori si sarebbero avvicinati alla vittima e, dopo averla colpita più volte alla testa, le avrebbero sottratto l’orologio di lusso per poi darsi alla fuga, lasciandola a terra sanguinante. Il 37enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita lacero-contusa alla testa, medicata con diversi punti di sutura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina a Secondigliano: 37enne aggredito e derubato del Rolex, indaga la Polizia

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