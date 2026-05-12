Uomo ucciso a Napoli tra le piste al vaglio anche vendetta trasversale

Un uomo è stato trovato morto a Napoli in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell'ordine stanno esaminando diverse piste, tra cui anche quella di una vendetta trasversale. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’accaduto. La dinamica dell’omicidio e le motivazioni dietro il gesto sono ancora oggetto di approfondimento.

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Tempo di lettura: 2 minuti Non si esclude neppure la vendetta trasversale tra le ipotesi che al momento gli inquirenti tengono in piedi nelle indagini sull’omicidio del 51enne Antonio Musella (LEGGI QUI), inseguito e ucciso con almeno cinque colpi di pistola stanotte, mentre era a bordo del suo furgone nel quartiere Ponticelli di Napoli. Le modalità dell’omicidio, tipicamente camorristiche, hanno spinto la procura di Napoli ad affidare il coordinamento degli accertamenti della Polizia di Stato (Squadra Mobile e commissariato Ponticelli) alla sezione della Dda coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Amato. Ma a Napoli in diverse occasioni sono state adoperate modalità mafiose per commettere assassini che poi avevano poco o nulla a che fare con la criminalità organizzata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uomo ucciso a Napoli, tra le piste al vaglio anche vendetta trasversale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, gli ultimi istanti di vita di Fabio Ascione, ripresi da una telecamera Notizie correlate Fruttivendolo ucciso a Ponticelli: ipotesi vendetta trasversale per l’arresto di Roberto MazzarellaL'omicidio del fruttivendolo Antonio Musella potrebbe essere una vendetta trasversale: l'uomo era imparentato con esponenti dei Rinaldi e delle... L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirentiUn omicidio talmente ‘inspiegabile’ da far serpeggiare l’ipotesi di uno scambio di persona. Argomenti più discussi: Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enne; Giugliano, uomo ucciso in un hotel nel 2017: 50enne arrestato dopo 9 anni; Maxi rissa a Porta Capuana, ucciso un 32enne|VIDEO; Omicidio a Napoli, Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli. Un cittadino italiano di 30 anni è stato ucciso a coltellate a Ibiza. La vittima, secondo i quotidiani locali spagnoli, sarebbe originaria di Napoli. L'agguato è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Nella ricostruzione d x.com Suggeriscimi un libro che non è solo popolare su TikTok ma è DAVVERO valido - reddit.com reddit Agguato a Ponticelli: uomo ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 51 anni è stato ucciso la scorsa notte a Ponticelli, Napoli, colpito da colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un furgone ... 2anews.it