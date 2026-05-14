Claudio Ranieri torna a essere al centro delle discussioni sul possibile nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio. I bookmaker puntano su di lui come candidato principale, mentre la sfida per la guida tecnica della squadra si fa sempre più aperta, coinvolgendo anche l’attuale tecnico. La questione rimane calda, con le voci che si susseguono e le scommesse che aumentano in modo consistente. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma l’attenzione resta alta su questa possibile nomina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sfida aperta con Antonio Conte per la Nazionale. Claudio Ranieri torna al centro delle indiscrezioni sul futuro della Nazionale italiana. In una settimana già infuocata per il derby romano e per le polemiche legate al cambio di data deciso dalla prefettura, il nome dell’ex tecnico giallorosso prende sempre più quota come possibile nuovo commissario tecnico dell’Italia. Una situazione particolare per “Sor Claudio”, che fino a poche settimane fa avrebbe vissuto questi giorni pensando esclusivamente alla sfida tra Roma e Lazio, decisiva anche in chiave Champions League. Oggi, però, il suo scenario è completamente cambiato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ranieri vicino alla panchina dell’Italia: i bookmaker puntano su di lui

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