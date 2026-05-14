A pochi giorni dal derby, tra polemiche per lo spostamento di data deciso dalla prefettura, si fa strada la possibilità di vedere Claudio Ranieri alla guida della Nazionale italiana. Secondo le quote dei bookmaker, la quota per il suo eventuale incarico è di 3.50. La vicenda si inserisce in un periodo di discussioni e tensioni legate alla gestione degli eventi sportivi e alle decisioni delle autorità locali. Ranieri si avvicina così a un ruolo che potrebbe presto diventare centrale nel panorama calcistico nazionale.

Nella settimana che porta al derby, con tutte le polemiche legate allo spostamento di data deciso dalla prefettura, Claudio Ranieri si avvicina alla Nazionale. È lo strano destino di “Sor Claudio”, che in questi giorni, se ricoprisse ancora il ruolo di senior advisor della Roma, starebbe pensando alla partita contro la Lazio, fondamentale anche per la Champions e accesa ulteriormente dalle polemiche sul calendario. E invece no, perché, dopo la separazione di fine aprile (“scelta unilaterale della società”, ha subito precisato), la Roma non è più affar suo, almeno lavorativamente parlando. Ora il suo pensiero è la Nazionale, con i betting analyst di Sisal e Planetwin365 che – come riporta Agipronews – lo vedono ct tra 3,50 e 4,00. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranieri verso la Nazionale: per i bookmaker ct dell’Italia a 3.50

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