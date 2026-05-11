L’eventuale ritorno di Stefano Pioli sulla panchina suscita discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre l’interesse dell’Atalanta nei confronti del tecnico emiliano si fa più concreto in caso di separazione da Palladino al termine della stagione. La trattativa, ancora in fase di valutazione, coinvolge anche il nome di Giuntoli, che potrebbe influenzare le scelte della società nerazzurra. Il dibattito si concentra sui possibili vantaggi e svantaggi di un’eventuale acquisizione.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Stefano Sensi, rinascita a Cipro e...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui. PRO e CONTRO dell’approdo alla Dea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carrieraGiuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS...

Alisson alla Juve: perché Spalletti ha deciso di puntare su di luidi Francesco SpagnoloAlisson alla Juve, Spalletti ha deciso di puntare su di lui sia per le ottime qualità fra i pali che con i piedi.

Argomenti più discussi: Torna Pioli, la notizia lascia i tifosi a bocca aperta: svolta in panchina; L'Athletic Bilbao ha scelto l'erede di Ernesto Valverde: ufficiale l'accordo fino al 2028; Colpo di scena Pioli: può tornare in Serie A, è stato contattato in questi giorni; Colpo di scena Pioli: può tornare in Serie A, è stato contattato in questi giorni.

Palladino via dall'Atalanta? Cm.it: L'ex Fiorentina Pioli pronto a tornare a guidare una panchina dlvr.it/TSJCVq x.com

[Opta] Il Milan (1 vs Sassuolo) ha registrato solo un tiro in porta per la quarta volta in questa stagione di Serie A; dal ritorno della lega a un formato a 20 squadre (dal 2004/05), i Rossoneri non hanno mai registrato più partite in una singola stagione con non più reddit

Pioli aspetta la chiamata giusta per tornare ad allenare, spunta l'Atalanta: i concorrentiL'allenatore campione d'Italia con il Milan nel 2022 è senza panchina dopo il divorzio con la Fiorentina. msn.com