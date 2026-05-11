Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga | perché puntare o no su di lui PRO e CONTRO dell’approdo alla Dea

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eventuale ritorno di Stefano Pioli sulla panchina suscita discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre l’interesse dell’Atalanta nei confronti del tecnico emiliano si fa più concreto in caso di separazione da Palladino al termine della stagione. La trattativa, ancora in fase di valutazione, coinvolge anche il nome di Giuntoli, che potrebbe influenzare le scelte della società nerazzurra. Il dibattito si concentra sui possibili vantaggi e svantaggi di un’eventuale acquisizione.

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