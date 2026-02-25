Sanremo 2026 | Serena Brancale prima per i bookmaker dopo la prima serata le nuove quote aggiornate

Pubblicato il 25 febbraio 2026 – Aggiornato il 25 febbraio 2026 alle 11:04 Di Chiara Vitale Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e, dopo la prima serata, cambia l’equilibrio tra i favoriti alla vittoria finale. Le quote aggiornate dei principali bookmaker indicano ora Serena Brancale come candidata più accreditata al trionfo sul palco dell’Ariston, con un movimento netto al ribasso rispetto alla vigilia. In sintesi Serena Brancale è in testa nelle quote dopo la prima serata. Fedez e Marco Masini inseguono ma restano in corsa. Sayf cresce tra gli outsider, Arisa rientra stabilmente tra i nomi forti. Radio e televoto possono cambiare ancora la classifica prima della finale. Le nuove quote dei bookmaker dopo la prima serata Secondo le ultime rilevazioni di Sisal Matchpoint, Serena Brancale è favorita con una quota scesa a 3.50. Anche Snai conferma il trend, proponendola a 3.00. Il dato riflette l’impatto della prima esibizione e l’entusiasmo che il brano ha generato già nelle ore successive alla diretta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com