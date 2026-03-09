Imprudente a Bruxelles per una due giorni dedicata al sistema agricolo regionale alla sua promozione e alla formazione

L'assessore e vicepresidente del consiglio regionale sarà a Bruxelles il 12 e 13 marzo per una serie di incontri istituzionali e di promozione dedicati al sistema agricolo regionale. La sua presenza coincide con la riunione annuale con la direzione generale agricoltura della Commissione europea, focalizzata sulla promozione e sulla formazione nel settore agricolo. La visita si svolge in un periodo di due giorni dedicato a queste attività.

Gli eventi in Casa Abruzzo a Bruxelles mirano a presentare i risultati del Psr Abruzzo e a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese agricole abruzzesi grazie al supporto di Arap Abruzzo. Imprudente sottolinea l’importanza della chiusura del Psr Abruzzo per il settore agricolo regionale, evidenziando come le risorse del fondo Feasr abbiano favorito investimenti, innovazione e sviluppo rurale. Il programma prevede sia incontri istituzionali che iniziative dedicate alla formazione sulle nuove politiche europee e alla promozione delle eccellenze agroalimentari abruzzesi. Il 13 marzo si terranno incontri business-to-business tra imprese abruzzesi e operatori internazionali, con presentazioni rapide delle aziende e sessioni commerciali supportate da un’area degustazione di prodotti regionali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

L'Abruzzo protagonista a Bruxelles: formazione delle aziende e promozione delle eccellenze dell’agrifood regionaleIn programma appuntamenti istituzionali e di promozione dedicati al sistema agricolo regionale, organizzati in occasione della riunione annuale con...

Una giornata dedicata alla formazione dei tecnici al Palazzetto del NuotoArezzo, 13 febbraio 2026 – Una giornata dedicata alla formazione di istruttori, maestri e allenatori al Palazzetto del Nuoto.

Scontri violenti a Bruxelles durante le proteste degli agricoltori

Aggiornamenti e notizie su Imprudente a Bruxelles per una due...

Imprudente a Bruxelles per una due giorni dedicata al sistema agricolo regionale, alla sua promozione e alla formazioneIl vicepresidente della Regione ed assessore Emanuele Imprudente sarà a Bruxelles nelle giornate del 12 e 13 marzo ... ilpescara.it

AGRICOLTURA: IMPRUDENTE, A BRUXELLES DUE GIORNI DI INCONTRI ISTITUZIONALI, FORMAZIONE E PROMOZIONEAgricoltura, Imprudente: a Bruxelles due giorni di incontri istituzionali, formazione delle aziende e promozione delle eccellenze dell’agrifood regionale (REGFLASH) L’AQUILA – La chiusura del PSR Abr ... abruzzoweb.it