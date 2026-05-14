RAM SpA Davide Bordoni riconfermato Amministratore Unico

In occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti, RAM S.p.A., società controllata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato il bilancio e ha deciso di confermare alla guida Davide Bordoni come Amministratore Unico. La società si occupa di logistica, infrastrutture e trasporti. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione, che ha visto anche l’approvazione di altri punti all’ordine del giorno.

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L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio della società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) Davide Bordoni è stato riconfermato Amministratore Unico di RAM S.p.A. Logistica-Infrastrutture-Trasporti, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio della società. Tale scelta assicura continuità all’attività di RAM S.p.A. nel supporto strategico al MIT nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti. “La riconferma rappresenta per me motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire con impegno e responsabilità il lavoro al servizio del Paese e del sistema logistico e infrastrutturale nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - RAM S.p.A., Davide Bordoni riconfermato Amministratore Unico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terme, si è dimesso l’amministratore unico Luca QuercioliMontecatini Terme, 20 aprile 2026 – Si è dimesso l'amministratore unico delle Terme di Montecatini Luca Quercioli. Audizione amministratore unico Hermes, Quartuccio: "Necessaria ma insufficiente"Il presidente della I commissione consiliare auspica: "Maggiore chiarezza in futuro" e aggiunge: "Solo attraverso un’analisi documentata sarà...