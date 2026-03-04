Audizione amministratore unico Hermes Quartuccio | Necessaria ma insufficiente

In una riunione della commissione bilancio del Comune di Reggio Calabria, è stata ascoltata l’amministratrice unica di Hermes S.p.A., avv. Manuela Chindemi. Durante l’audizione, si è discusso della situazione dell’azienda e delle misure necessarie, con Chindemi che ha definito alcune azioni come “necessarie ma insufficienti”. L’audizione ha rappresentato un momento di confronto sulle strategie future dell’azienda.

Il presidente della I commissione consiliare auspica: "Maggiore chiarezza in futuro" e aggiunge: "Solo attraverso un’analisi documentata sarà possibile assumere una decisione sull’adesione alla rottamazione quinquies" L’audizione dell’amministratore unico di Hermes S.p.A., avv. Manuela Chindemi, svoltasi in commissione bilancio del Comune di Reggio Calabria, avrebbe dovuto rappresentare un momento di chiarimento e approfondimento in vista di una scelta strategica e particolarmente delicata quale l’eventuale adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, la cui attività di studio è al momento all’attenzione del competente settore tributi dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio, Quartuccio: ‘Audizione Amministratore Unico Hermes necessaria ma insufficiente. Auspico maggiore chiarezza’Solo attraverso un’analisi completa e documentata sarà possibile assumere una decisione consapevole sull’adesione alla rottamazione quinquies, coniugando l’interesse dei cittadini con la sostenibilit ... citynow.it

Reggio Calabria: qual è la situazione del bilancio tra evasione, tributi e nuove assunzioni? Il punto di HermesSi è svolta la seduta della prima Commissione consiliare (Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, controllo e garanzia dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione comunale, ... strettoweb.com

Decommissioning nucleare, Italia ha raggiunto (quasi) il 48% Il dato è stato illustrato dall’amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo facebook

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei #rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l'audizione di Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin Spa. Segui la diretta: bit.ly/Rifiuti250226 #OpenCa x.com