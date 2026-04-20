Terme si è dimesso l’amministratore unico Luca Quercioli

L’amministratore unico delle Terme di Montecatini si è dimesso. La notizia è stata comunicata ufficialmente oggi, 20 aprile 2026. La decisione riguarda Luca Quercioli, che ha lasciato il suo incarico. Al momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulla scelta. La società ha avviato le procedure per la nomina di un nuovo amministratore.

Montecatini Terme, 20 aprile 2026 – Si è dimesso l'amministratore unico delle Terme di Montecatini Luca Quercioli. È quanto appreso oggi in commissione controllo del consiglio regionale della Toscana durante l'audizione dell'assessore Leonardo Marras, titolare delle deleghe alle attività produttive, agricoltura, turismo e terme. Secondo quanto emerso Bankitalia avrebbe segnalato l'incompatibilità del ruolo rivestito di Quercioli nella società Terme con quella di presidente del collegio sindacale della Banca Cambiano 1884 spa. La sostituzione con il nuovo amministratore, di cui ancora non si conosce il nome, dovrebbe avvenire entro fine maggio, contestualmente all'approvazione dei bilanci termali 2024 e 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terme, si è dimesso l’amministratore unico Luca Quercioli Notizie correlate Juve Stabia, si è dimesso il sannita Polcino da Amministratore DelegatoTempo di lettura: 7 minutiSi è chiusa l’esperienza di Filippo Polcino alla Juve Stabia con il dirigente sannita che ha rassegnato le dimissioni. Leggi anche: Cesenatico Servizi, si chiude l'era Brandolini, il Comune vaglia i curriculum per il ruolo di amministratore unico