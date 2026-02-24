Rally del Bardolino 2026 | aperte le iscrizioni all' attesa sfida sul Lago di Garda

Il Rally del Bardolino 2026 è stato annunciato con le iscrizioni aperte, a causa dell'inizio della stagione di gara. La competizione si terrà il 13 e 14 marzo lungo le strade che costeggiano il Lago di Garda, attirando appassionati da tutta la regione. Gli organizzatori hanno già ricevuto numerose richieste di partecipazione, alcune provenienti da piloti locali e altri da team stranieri. La lista dei concorrenti sarà pubblicata nelle prossime settimane.

La gara inaugura la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally ACI Vicenza con un percorso rinnovato di nove prove speciali su due tappe, affiancato dal Rally del Bardolino Historic Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Rally del Bardolino 2026, in programma venerdì 13 e sabato 14 marzo sulle strade affacciate sul Lago di Garda. La quinta edizione della manifestazione organizzata dal Rally Club Bardolino segnerà l’avvio della Coppa Rally di Zona 4 e sarà valida anche per il Trofeo Rally ACI Vicenza 2026. In coda alla gara moderna si disputerà il Rally del Bardolino Historic, che condividerà integralmente il percorso con le vetture storiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it 15° Historic Rally delle Vallate Aretine: aperte le iscrizioni alla gara di aperturaLe iscrizioni per il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine sono aperte. Lago D’Iseo 21k half marathon: aperte le iscrizioniSono aperte le iscrizioni alla Lago D’Iseo 21K Half Marathon, in programma martedì 2 giugno 2026. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Aperte le iscrizioni al Rally del Bardolino 2026; Aperte le iscrizioni al Rally del Bardolino 2026; Rally del Bardolino 2026: aperte le iscrizioni all'attesa sfida sul Lago di Garda; Aperte le iscrizioni al quinto 'Rally del Bardolino'. Rally del Bardolino 2026: aperte le iscrizioni all'attesa sfida sul Lago di GardaLa gara inaugura la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally ACI Vicenza con un percorso rinnovato di nove prove speciali su due tappe, affiancato dal Rally del Bardolino Historic ... veronasera.it Il Rally del Bardolino 2026 apre la stagione con un percorso rinnovato e nuove soluzioni logisticheLa quinta edizione sarà valida per la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally Aci Vicenza, con prove notturne, una speciale inedita a Lazise e arrivo sul lungolago di Bardolino ... veronasera.it Aperte le iscrizioni al Rally del Bardolino 2026 Fotosport - facebook.com facebook