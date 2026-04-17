Podismo | aperte le iscrizioni alla 45° edizione della ' Strapazzata'

Sabato 25 aprile si svolgerà a Pisa la 45ª edizione della ‘Strapazzata’, una corsa-camminata ludico-motoria che torna in città dopo undici anni di pausa. Le iscrizioni sono aperte e l’evento coinvolge appassionati, famiglie e cittadini, consolidando la tradizione della manifestazione che si tiene ormai da molti anni. La corsa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, con partecipanti di diverse età e provenienze.

Sabato 25 aprile Pisa ospiterà la 45° edizione della ‘Strapazzata’, la tradizionale corsa-camminata ludico motoria cittadina, tornata lo scorso anno dopo undici anni di assenza e da sempre legata alla partecipazione di appassionati, famiglie e cittadini. Il ritrovo è fissato dalle ore 9.30 alla.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Aperte le iscrizioni alla 66a edizione del salone nautico internazionale a Genova(Adnkronos) – Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni per gli espositori alla 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma a... Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a GrottaglieLa storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Conto alla rovescia per il Trofeo Luigi Galbiati: il 19 aprile la Monte Barro Running; Presentata ufficialmente l'edizione 2026 di Vivicittà Ferrara; Entra nel vivo la stagione trail running nel Garda Trentino; Umbe Run: la corsa alle iscrizioni è iniziata. A marzo torna la Scarpadoro, iscrizioni già aperteLe iscrizioni online sono già state aperte e disponibili sul portale endu.it, mentre tutte le informazioni sui regolamenti, quote e scadenze sono disponibili sul sito www.scarpadoro.it. La ... laprovinciapavese.gelocal.it Runners – I 50 anni della maratonina del partigiano Il nuovo programma condotto da Gina Nesti dedicato al mondo del podismo e dell’atletica! Ospiti: Carlo Bonacchi, Antonio Giudice, Nicola Giudice e Alfio Casagrande. #Runners Tutti i giovedì alle 19:30 su # - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Maddaloni. Amici del podismo 1976-2026, mezzo secolo di sport x.com