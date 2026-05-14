Raid vandalico nella notte al liceo Peano dell’Eur | estintori svuotati nei corridoi
Nella notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione nel liceo scientifico Peano situato nell’Eur. Attraverso una porta posteriore forzata, sono entrati all’interno dell’edificio e hanno svuotato gli estintori presenti negli spazi comuni, tra corridoi e atrio. L’episodio si è verificato senza che ci siano state segnalazioni di resistenza o interventi di sicurezza durante l’azione. La scuola si trova ora a fare i conti con i danni causati da questo atto vandalico.
Ignoti sono entrati nel liceo scientifico Peano forzando una porta posteriore e hanno svuotato gli estintori nell’androne e nei corridoi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Eur, raid vandalico nella notte all’istituto Ruiz: vetri distrutti e estintori svuotati, scuola inagibileBlitz di 15 persone nel cuore della notte: devastata la scuola all’Eur in 8 minuti.
Atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni: estintori svuotati nelle aule, lezioni sospeseI carabinieri cercano di risalire agli autori dell'atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni a Roma.
Temi più discussi: Notte di paura, raid vandalico sulle auto: finestrini rotti e danni; Oristano, ennesimo raid vandalico nel Centro intermodale; Notte brava alla Corte d’Appello: 25enne non riga dritto con la messa alla prova. Ultima chance poi rischia il processo; Altro raid vandalico a Fonte Agliana: danni all’arredo e alle auto in sosta.
Le scuole di Siracusa nelle mani dei vandali: Non c’è tregua per le istituzioni scolastiche e sportive di Siracusa. Nella notte appena trascorsa, un nuovo raid vandalico ha colpito l’Istituto comprensivo Salvatore Raiti, nel… dlvr.it/TSQ4LD #Cronaca #cronacasi x.com
Raid vandalico nella notte tra il 28 e il 29 aprile alla stazione Centrale di Treviglio: un uomo ha danneggiato vetrine, un treno e i pannelli informativi lanciando sassi. Fermato dalla polizia e denunciato, è uno straniero già noto per episodi simili. Leggi di più s facebook
Scuole nel mirino dei vandali: raid nella notte al comprensivo Raiti di via PordenoneAncora un raid vandalico ai danni di una scuola di Siracusa. Preso di mira questa volta l’istituto comprensivo Raiti di via Pordenone. Ignoti si sono introdotti nottetempo all’interno dei locali sco ... siracusaoggi.it
Raid all’imbarcadero degli Amici del Po: barche danneggiate nella notteForzato il lucchetto della gruetta e danneggiata una delle storiche imbarcazioni dell’associazione: Tutto il lavoro dei volontari rovinato ... giornalelavoce.it