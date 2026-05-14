Raid vandalico nella notte al liceo Peano dell’Eur | estintori svuotati nei corridoi

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione nel liceo scientifico Peano situato nell’Eur. Attraverso una porta posteriore forzata, sono entrati all’interno dell’edificio e hanno svuotato gli estintori presenti negli spazi comuni, tra corridoi e atrio. L’episodio si è verificato senza che ci siano state segnalazioni di resistenza o interventi di sicurezza durante l’azione. La scuola si trova ora a fare i conti con i danni causati da questo atto vandalico.

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Ignoti sono entrati nel liceo scientifico Peano forzando una porta posteriore e hanno svuotato gli estintori nell’androne e nei corridoi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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