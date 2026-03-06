Orbán sfida Zelensky | L’Ucraina resterà fuori dall’Ue E Budapest minaccia anche lo stop alle forniture se Kiev non riparerà l’oleodotto Druzhba devastato dai raid russi

Il primo ministro ungherese ha dichiarato che l’Ucraina resterà fuori dall’Unione Europea e ha minacciato di bloccare le forniture di gas se Kiev non riparerà l’oleodotto Druzhba, danneggiato dai raid russi. Orbán ha criticato Zelensky, accusandolo di esercitare un ricatto nei confronti dei Paesi Ue per accelerare il processo di adesione. La presa di posizione si inserisce in un confronto aperto tra Budapest e Kiev.

Scontro durissimo tra Orban e Zelensky: Budapest minaccia stop alle forniture e blocco dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán torna a tuonare contro Volodymyr Zelensky. E lo fa con un attacco frontale con cui il leader di Budapest parla apertamente di ricatto dell’Ucraina, rea di stare conducendo “un ricatto” nei confronti dei Paesi Ue per forzarli ad accelerare l’iter di adesione. Sul punto Orbán non ha usato mezzi termini e, durante un intervento alla radio pubblica ungherese, ha dichiarato che “l’Ungheria non invierà denaro” a Kiev e “non sosterrà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

