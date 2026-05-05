Nella regione di Poltava e Kharkiv sono state segnalate cinque vittime in seguito a raid russi. Il presidente ucraino ha criticato Mosca per queste operazioni militari, definendole provocazioni. Nel frattempo, si indaga su come un missile Flamingo abbia raggiunto un impianto in Ciuvasia. La proposta di tregua avanzata da Mosca è stata invece definita cinica dal governo ucraino.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il missile Flamingo a colpire l'impianto in Ciuvasia?. Perché la proposta di tregua di Putin è definita cinica da Zelensky?. Quali danni ha subito la produzione russa di armi di precisione?. Cosa accadrà a Poltava e Kharkiv dopo i nuovi attacchi notturni?.? In Breve Poltava registra 4 morti e 31 feriti per attacchi russi con droni e missili.. Kharkiv riporta un morto e due feriti a seguito dei nuovi raid russi.. Missile ucraino FP-5 Flamingo colpisce impianto militare JSC VNIIR-Progress a Cheboksary.. Proposta russa di tregua per gli 8 e 9 maggio criticata da Zelensky.. Cinque vittime tra soccorritori e civili a Poltava e Kharkiv dopo i nuovi raid russi, mentre Zelensky accusa Mosca di cinismo per la proposta di tregua legata alla parata del 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid russi: 5 vittime a Poltava e Kharkiv, Zelensky critica Mosca

Notizie correlate

Ucraina, raid russi a Kharkiv: almeno 7 morti tra cui bambiniAlmeno sette persone, tra cui due minorenni, sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in attacco russo la notte scorsa contro un edificio...

Sangue prima della tregua: oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina. Zelensky: "Da loro solo propaganda". E Mosca taglia internet prima della parataIn attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall’Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio) , le due...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Allarme Usa: ritardi nelle consegne armi causa conflitto in Iran. Raid russi su Sumy e Zaporizhzhia; Kiev: 'Raid russo sul Kharkiv, 4 morti e 16 feriti'; Ucraina, attacco russo a Dnipro: 2 morti e 5 sotto le macerie; Ucraina, raid russi in diverse zone: decine di morti e feriti, si scava tra le macerie.

Ucraina: raid russi su Kramatorsk e ZaporizhzhiaLe operazioni militari russe proseguono, facendo cinque vittime nella città di Kramatorsk e dodici a Zaporizhzhia ... interris.it

Zelensky, 'salgono a 5 i morti nel raid russo a Kramatorsk'Il bilancio dell'odierno raid russo a Kramatorsk nell'est dell'Ucraina è salito a cinque morti e altrettanti feriti. Lo annuncia su X il presidente Volodymyr Zelensky. Le operazioni di soccorso conti ... quotidiano.net

Sangue prima della tregua: oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina. Zelensky: "Da loro solo propaganda". E Mosca taglia internet prima della parata https://gazzettadelsud.it/p=2205228 - facebook.com facebook

UCRAINA | Kiev, tre morti e nove feriti in raid russi nel Kherson e a Odessa. Attacchi anche in altre regioni, nel Mykolaiv blackout parziale #ANSA x.com