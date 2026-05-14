Rai Giampaolo Rossi | Avviato cantiere su viale Mazzini c’è un progetto strategico

L'amministratore delegato di Rai ha annunciato l'avvio di un progetto strategico su viale Mazzini, spiegando che sono in corso diverse iniziative per modificare e riorganizzare il sistema. Rossi ha riferito che i lavori riguardano un cantiere aperto in quella zona, con l'obiettivo di attuare cambiamenti strutturali e di migliorare le attività della rete radiotelevisiva pubblica. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sui contenuti del progetto.

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