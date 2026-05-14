Rai Giampaolo Rossi | Avviato cantiere su viale Mazzini c’è un progetto strategico
L'amministratore delegato di Rai ha annunciato l'avvio di un progetto strategico su viale Mazzini, spiegando che sono in corso diverse iniziative per modificare e riorganizzare il sistema. Rossi ha riferito che i lavori riguardano un cantiere aperto in quella zona, con l'obiettivo di attuare cambiamenti strutturali e di migliorare le attività della rete radiotelevisiva pubblica. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sui contenuti del progetto.
Al via il cantiere diviale Mazzini, una delle sedi storiche Rai che era stata sgomberata. A darne la notizial’ad Giampaolo Rossiche ricorda che il servizio pubblico sta attuando un servizio di rinnovamento di tutte le strutture, proprio per supportare le nuove tecnologie della rete. Anche per questola Rai ha intenzione di vendere il Teatro delle Vittorie, sebbene quel posto rappresenti la storia culturale e televisiva del Paese. “Contrariamente a quanto fatto circolare nelle ultime ore, è stato da giorni avviato ufficialmente il cantiere di Viale Mazzini.La consegna è avvenuta il 4 maggio alla ditta incaricata. Entra così nella fase attuativa un intervento atteso da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
Roma, viale Mazzini: rottura di una condotta idrica durante lavori in cantiere, traffico in tilt a PratiMattinata di disagi nel quartiere Prati, dove un incidente avvenuto nell'area di viale Mazzini ha provocato la temporanea paralisi della viabilità e...
L’ad Rai Giampaolo Rossi: “La polemica sul Teatro delle Vittorie è surreale. La Rai non è schiacciata politicamente”L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in un'intervista risponde in merito ad alcuni temi caldi riguardanti l'azienda.
L'Ad Rai Giampaolo Rossi, 'avviato il cantiere di Viale Mazzini atteso da 20 anni'Contrariamente a quanto fatto circolare nelle ultime ore, è stato da giorni avviato ufficialmente il cantiere di Viale Mazzini. La consegna è avvenuta il 4 maggio alla ditta incaricata. Entra così ne ... ansa.it
Fuorionda Rai Evitiamo l’israeliano, Rossi: Fatto grave, procedimento disciplinare per i responsabiliInfuria la polemica dopo il fuorionda di Rai2 durante la gara di bob a quattro valida per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. In diretta, infatti, si è sentita distintamente una voce dire ... fanpage.it