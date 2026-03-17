Roma viale Mazzini | rottura di una condotta idrica durante lavori in cantiere traffico in tilt a Prati

A Roma, nel quartiere Prati, lungo viale Mazzini, durante lavori in un cantiere si è verificata la rottura di una condotta idrica. L’incidente ha causato disagi alla viabilità, con traffico in tilt e problemi alla rete idrica della zona. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di riparazione.

Mattinata di disagi nel quartiere Prati, dove un incidente avvenuto nell'area di viale Mazzini ha provocato la temporanea paralisi della viabilità e criticità sulla rete idrica. Durante alcune operazioni all'interno di un cantiere, la rimozione di un albero ha causato la rottura di una conduttura d'acqua, rivelatasi poi una linea principale di approvvigionamento. Un problema registrato intorno alle 12 in via Montesanto. A seguito del danneggiamento della tubatura, è stata immediatamente disposta la chiusura del tratto stradale compreso tra via Sabotino e Viale Mazzini, con ripercussioni sul traffico dell'intero quadrante. La circolazione è rimasta interrotta per circa due ore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, viale Mazzini: rottura di una condotta idrica durante lavori in cantiere, traffico in tilt a Prati Articoli correlati Leggi anche: Rottura di una condotta idrica a San Potito Ultra: i comuni senz'acqua Rottura della condotta in via Mazzini, operai Aica al lavoroGli operai di Aica hanno aperto il cantiere per riparare la rottura della condotta idrica in via Mazzini, a pochi passi dal tribunale. Una selezione di notizie su Roma viale Mazzini rottura di una... Roma, piante a rischio crollo in piazza Mazzini: scattano gli interventi per sostituire gli alberiL'investimento da 2 milioni: verranno piantumati 196 arbusti a fronte di 38 abbattimenti. Prevista l'installazione anche di 650 metri di siepi ornamentali Partono oggi, 24 novembre, i lavori di ... leggo.it Metro C Roma, al via il 25 febbraio i cantieri della tratta T2 fino a MazziniAlla Protomoteca del Campidoglio è stata presentata la conferenza stampa sull'avvio delle cantierizzazioni per la realizzazione delle stazioni della Tratta T2 della Linea C oltre Venezia, con la ... rainews.it