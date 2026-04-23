Juve tutta la verità sull’affare Grimaldo | Accordo raggiunto

La Juventus ha concluso un accordo con il giocatore proveniente dal Bayer Leverkusen, secondo fonti ufficiali. L’operazione riguarda un trasferimento senza costi di acquisto, poiché il contratto del calciatore con l’attuale club è in scadenza. In vista della prossima stagione, la società bianconera sta valutando anche altri profili in scadenza, con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza sostenere spese di trasferimento.

I dettagli dell’operazione col Bayer Leverkusen In vista della prossima stagione la Juve sta valutando diversi profili in scadenza di contratto, quindi ingaggiabili a costo zero. I nomi in cima alla lista di Spalletti dovrebbero essere questi due: Bernardo Silva e Antonio Rudiger, quest’ultimo suo giocatore ai tempi della seconda esperienza alla guida della Roma. A proposito di ex giallorossi, trova totale gradimento Alisson del Liverpool: il brasiliano non è però in scadenza, visto che i ‘Reds’ hanno esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto fino a giugno 2027. Sempre nel 2027 termina quello di Grimaldo, un altro di recente accostato ai bianconeri.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, tutta la verità sull’affare Grimaldo: “Accordo raggiunto” Notizie correlate Icardi Juve, i bianconeri possono tornare alla carica in estate? Tutta la verità sull’attaccante del GalatasarayPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Medici di famiglia: accordo raggiunto sull’integrativo in Emilia RomagnaBologna, 2 febbraio 2026 – Firmato l’accordo integrativo per i medici di medicina generale tra la Fimmg, il principale sindacato di categoria, e la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus, cosa filtra su Zhegrova al Besiktas: tutta la verità; Milik, dentro un calvario lungo quasi due anni; Leao proposto al Barcellona: la verità sull'interesse per il numero 10 del Milan; Chivu ricorda le cose dette nei suoi primi mesi all'Inter: Posso essere tutto ma non sono un fesso. Juventus, cosa filtra su Zhegrova al Besiktas: tutta la veritàCosa filtra sul possibile affare in chiave Turchia per l'esterno kosovaro. msn.com Pagina 1 | La cruda verità Juve. Inutile prendere ragazzini! Spalletti, c'è una lista da fare subitoTORINO - Dev’essere un dolore più forte, in quelli che hanno vissuto versioni gloriose di Juventus. E finisce per essere accentuato a ogni occasione persa, a ogni volto smarrito, a ogni punto sciupato ... tuttosport.com #Allegri vara il #Milan anti- #Juve, la formazione: faro #Rabiot, #Pulisic in crisi x.com GORETZKA O BERNARDO SILVA: JUVE AL BIVIO L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" racconta il dubbio sul se rilanciare o meno per il tedesco del Bayern, su cui si sta muovendo con decisione il Milan I rossoneri hanno offerto un ingaggio da - facebook.com facebook