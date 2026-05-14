Raggira una coppia di anziani rubandogli gioielli e contante | bloccato nel bresciano

Un truffatore napoletano è stato fermato nel bresciano mentre tentava di mettere a segno un furto ai danni di una coppia di anziani. L'uomo, con un'auto a noleggio, aveva raggiunto la zona partendo dalla Campania. La vittima, attirata dall'identità falsa del “finto maresciallo”, aveva consegnato gioielli e contanti prima che il malvivente venisse arrestato. L'indagine ha portato al rintraccio del soggetto e alla confisca di parte della refurtiva.

Con la tradizionale auto presa a noleggio un truffatore napoletano è partito dalla Campania per mettere a segno colpi ai danni di anziani con la tecnica del “finto maresciallo”. Ha colpito a Genova, ha colpito a Vigonza nella frazione di San Vito e come ultima tappa si è allungato fino a Brescia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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