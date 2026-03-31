I vostri gioielli potrebbero essere rubati finto cancelliere del tribunale raggira coppia | bottino da 20mila euro

Un truffatore ha adottato il ruolo di un cancelliere del tribunale per ingannare una coppia, riuscendo a sottrarre loro beni per un valore complessivo di circa 20 mila euro. Questa volta, l'uomo ha abbandonato le finte vesti di carabiniere o avvocato, scegliendo invece di fingersi un funzionario giudiziario. L'episodio si è verificato in un contesto di frode ai danni di persone ignare.

Un 40enne è stato fermato dai Carabinieri e trovato con la refurtiva: pochi minuti prima aveva truffato un'anziana coppia della Valtiberina. Ai coniugi è stata restituita tutta la refurtiva Non più finto carabiniere o finto avvocato. Questa volta la maschera “indossata” da un truffatore è stata quella del cancelliere del tribunale. A tanto si è spinto un 40enne di origini campane ma residente a Ibiza, che ha tentato di mettere a segno, insieme ad almeno un complice, l'ennesimo raggiro che si è verificato in Valtiberina. L'episodio risale ieri, 30 marzo, ed si è svolto ad Anghiari. Qui una coppia di anziani, lui 82 enne e lei 76 enne, sono stati raggiunti da una telefonata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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