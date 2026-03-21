Porta la bimba di 3 anni in vacanza la uccide per vendicarsi della madre e si suicida | dramma in Costa Blanca
In Costa Blanca, le autorità di Torrevieja hanno rinvenuto il corpo di una bambina di tre anni in un’abitazione. Secondo le ricostruzioni, il padre, con cui la famiglia era in vacanza, avrebbe ucciso la figlia e successivamente si sarebbe suicidato. La vicenda si è consumata durante una vacanza nella zona, lasciando la comunità sgomenta. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Le autorità di Torrevieja hanno trovato in un'abitazione il corpo di una bimba di 3 anni. La piccola sarebbe stata uccisa dal papà con il quale era in vacanza. L'uomo si è tolto la vita subito dopo l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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