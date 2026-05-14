L’iberico Rafael Jodar è stato eliminato nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma dall’azzurro Luciano Darderi. Dopo il match, Jodar ha partecipato a una conferenza stampa, dove ha affermato di dover migliorare in tutto e di credere di poter raggiungere un livello più alto. Ha anche condiviso alcune riflessioni sulla sua prestazione nel torneo, sottolineando l’importanza di trarne insegnamenti.

Lo spagnolo Rafael Jodar è stato eliminato dall’azzurro Luciano Darderi nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’iberico ha parlato in conferenza stampa al termine del match tracciando un bilancio del proprio torneo e traendo comunque insegnamento dal match perso. Il bilancio del torneo: “ Roma è sempre molto speciale, è stata la mia prima volta qui. È il mio percorso, penso di aver ottenuto buoni risultati negli ultimi tornei, ma so di dover continuare a migliorare. C’è ancora molta strada da fare, penso di poter raggiungere un livello più alto nel tennis “. Si può imparare anche quando le cose vanno male: “ Penso che si debba solo cercare di accettare qualsiasi cosa succeda nei tornei, alcune settimane bisogna accettare che le cose non vadano come si vorrebbe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar: “Credo che nel complesso io debba migliorare in tutto, penso di poter raggiungere un livello più alto”

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