Amelia sicuro sulla corsa Champions | Io credo che la Juventus sia favorita Nazionale? Ecco cosa penso

Marco Amelia ha commentato la corsa alla Champions League, affermando che la Juventus è favorita. Ha anche espresso il suo pensiero sulla situazione del calcio nazionale dopo l’ultima esclusione della nazionale dai Mondiali. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento delle squadre italiane e sulla posizione dei club nella competizione europea. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle sue opinioni sul calcio o sulla nazionale.

di Angelo Ciarletta Marco Amelia ha parlato della corsa Champions League e del momento del calcio italiano dopo l’ennesima esclusione dai Mondiali. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, Marco Amelia ha parlato anche della corsa Champions e della nazionale azzurra. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE Chi vedi favorita tra Como, Juve e Roma per il quarto posto? Lo scudetto ormai è dell’Inter? « Io credo che la Juventus sia favorita perché comunque il Como dovrà affrontare sia Inter che Napoli. Se poi dovesse fare risultato contro queste due squadre, allora è il Como che meriterebbe di andare in Champions. Per lo scudetto l’Inter è davanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Amelia sicuro sulla corsa Champions: «Io credo che la Juventus sia favorita. Nazionale? Ecco cosa penso» Langella a CagliariNews24: «Non è ancora sicuro che l’Inter vinca lo scudetto, sulla Nazionale penso una cosa»Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il... Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale o Champions con il Como? Ecco cosa penso»Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal...