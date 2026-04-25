Dopo aver annunciato il ritiro dall’ATP 500 di Barcellona prima di disputare l’ottavo di finale, il tennista spagnolo è assente dagli eventi ufficiali da diverse settimane. In Spagna si discute se possa tornare in campo a breve e si fa un paragone con un infortunio subito in passato da un altro giocatore di rilievo della stessa nazione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla sua condizione fisica o sulla ripresa degli allenamenti.

Dopo essersi ritirato dall’ATP 500 di Barcellona ancor prima di scendere in campo per l’ottavo di finale contro il ceco Tomas Machac e aver rinunciato al Masters 1000 di Madrid attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica, Carlos Alcaraz è costretto a saltare anche gli Internazionali d’Italia e soprattutto il Roland Garros terminando anzitempo la sua stagione sul rosso. “ Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti “, l’annuncio sui social del 22enne murciano che non potrà dunque andare a caccia del terzo titolo consecutivo a Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Alcaraz? In Spagna spunta il paragone con un infortunio di Nadal

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