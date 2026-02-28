In Iran, il ministro della Difesa e un comandante dei Pasdaran sono stati uccisi in un attacco non rivendicato. Le circostanze dell’evento sono ancora da chiarire, ma le fonti confermano la perdita di due figure di rilievo nelle forze armate iraniane. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, senza che siano stati resi noti dettagli sulle responsabilità.

L’escalation tra Israele e Iran segna un nuovo punto di rottura. Secondo tre distinte fonti citate da Reuters, il ministro della Difesa iraniano Amir Nasirzadeh e il comandante delle forze di terra delle Guardie Rivoluzionarie Mohammad Pakpour sarebbero stati uccisi nel corso degli attacchi israeliani di oggi.Due fonti vicine alle operazioni militari israeliane e una fonte regionale hanno riferito che entrambi i funzionari figurerebbero tra le vittime dei raid. Al momento non vi è una conferma ufficiale da parte di Teheran, ma la notizia, se confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo ai vertici militari della Repubblica Islamica. Amir Nasirzadeh era considerato una delle figure più rilevanti dell’apparato militare iraniano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, uccisi il ministro della Difesa e un comandante dei Pasdaran: chi sono

