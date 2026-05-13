Radio Italia live in piazza Duomo venerdì 15 maggio | come andare al concerto con i mezzi pubblici ora che lo sciopero non c’è più

Venerdì 15 maggio si terrà il concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano, dopo che lo sciopero dei mezzi pubblici programmato è stato sospeso. I partecipanti potranno raggiungere l’evento senza problemi di trasporto, poiché i servizi di tram, bus e metrò saranno regolari come di consueto. Le autorità consigliano di verificare eventuali variazioni o aggiornamenti prima di partire, per facilitare l’afflusso di pubblico all’evento.

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