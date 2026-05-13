Radio Italia live in piazza Duomo venerdì 15 maggio | come andare al concerto con i mezzi pubblici ora che lo sciopero non c’è più
Venerdì 15 maggio si terrà il concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano, dopo che lo sciopero dei mezzi pubblici programmato è stato sospeso. I partecipanti potranno raggiungere l’evento senza problemi di trasporto, poiché i servizi di tram, bus e metrò saranno regolari come di consueto. Le autorità consigliano di verificare eventuali variazioni o aggiornamenti prima di partire, per facilitare l’afflusso di pubblico all’evento.
Milano, 13 maggio 2026 – Fortunatamente l’ombra dello sciopero dei mezzi, seppur convocato da un’organizzazione autonoma, si è allontanata dall’appuntamento con la grande musica italiana. Il sindacato Al Cobas, infatti, sollecitato proprio per la coincidenza con il concerto di Radio Italia in piazza Duomo, ha scelto di “tagliare” la durata della sua agitazione, limitandola alla fascia oraria dalle 8.45 alle 15. Sarà possibile, quindi, raggiungere in tutta tranquillità l’area della manifestazione organizzata dall’emittente con i mezzi pubblici, così come fare ritorno a casa. M1, M3 e M4: orari di apertura. La stazione . La notte. I cambiamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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