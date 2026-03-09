Radio Teate | AI e World Radio Day 35 milioni di ascoltatori

Radio Teate, la web radio teatina, si conferma media partner ufficiale del World Radio Day a Milano, un evento che coinvolge l’intera filiera dell’audio italiano. La radio ha raggiunto 35 milioni di ascoltatori, evidenziando il suo ruolo nel panorama radiofonico nazionale. La giornata dedicata alla radio ha visto la partecipazione di vari operatori e rappresentanti del settore.

La web radio teatina Radio Teate on air si conferma media partner ufficiale della celebrazione del World Radio Day a Milano, un evento che riunisce l’intera filiera dell’audio italiano. La data è fissata per lunedì 9 marzo 2026, giorno in cui l’Unesco ha istituito questa ricorrenza globale per valorizzare il mezzo radiofonico nelle sue molteplici espressioni. Secondo i dati Audiradio relativi al primo semestre del 2025, la radio conta su una base di 35.685.000 ascoltatori nel giorno medio, dimostrando la vitalità del settore nonostante le trasformazioni digitali. L’evento milanese, organizzato da Radio Speaker, vedrà la partecipazione di oltre 50 ospiti tra speaker, editori e tecnici coinvolti in workshop e panel tematici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

