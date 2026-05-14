Il primo trimestre del 2026 mostra come Radio 24 abbia continuato a rafforzare la propria presenza, raggiungendo un nuovo record di ascolti. La radio ha ampliato la sua offerta su diverse piattaforme digitali e tradizionali, confermando un trend di crescita rispetto agli anni precedenti. Questa fase si inserisce in un percorso di consolidamento, che coinvolge anche l’aumento di contenuti e la presenza di nuovi programmi. I dati degli ascolti e le attività svolte durante i primi mesi indicano un’intensa fase di sviluppo.

Il primo trimestre 2026 conferma il percorso di crescita e consolidamento di Radio 24, che raggiunge il record con 2.685.000 ascoltatori nel giorno medio. Radio 24 continua a rafforzare il proprio posizionamento nel panorama radiofonico italiano grazie a un’elevata fidelizzazione del pubblico e a un forte apprezzamento dell’offerta editoriale, autorevole e di qualità. Un andamento in linea con i risultati conseguiti nel 2025 e coerente con la strategia di sviluppo del Gruppo Il Sole 24 ORE basata su qualità dei contenuti, autorevolezza dell’informazione e integrazione multipiattaforma. L’avvio del 2026 evidenzia una conferma del ruolo distintivo di Radio 24 come unica emittente News & Talk nazionale, punto di riferimento per l’informazione economica, politica e culturale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Radio 24 apre il 2026 all’insegna della crescita e del consolidamento multipiattaforma

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