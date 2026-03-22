Il mercato immobiliare del territorio Dopo un 2025 di ritrovata crescita | Ecco la fase di consolidamento

Il mercato immobiliare del territorio si trova ora in una fase di consolidamento dopo un 2025 caratterizzato da segnali di ripresa e vitalità nel settore residenziale. Gli analisti avevano previsto una crescita nel 2026, ma i dati attuali suggeriscono un periodo di stabilità e verifica delle tendenze. La situazione viene monitorata attraverso le ultime statistiche e indicatori del settore immobiliare.

Dopo un 2025 che si è chiuso con un mercato immobiliare residenziale che ha mostrato segni di vitalità nel Paese e sul territorio, quali prospettive si strano concretizzando dopo che gli analisti avevano parlato di un 2026 di crescita? L’insieme dei dati oggi disponibili (Immobiliare.it) restituisce l’immagine di un mercato in consolidamento, dove la domanda appare sempre più reale e meno condizionata da fattori straordinari. Il "desiderio di casa" – a livello generale – si traduce in una tenuta delle compravendite e in una maggiore capacità di assorbire l’offerta disponibile, anche a fronte di prezzi che accennano pochi cedimenti. Per il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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